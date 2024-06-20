Корсетное платье и все взгляды парней: 18-летняя дочь Тома Круза отметила выпускной

18-летняя дочь Тома Круза и актрисы Кэти Холмс отпраздновала выпускной. Сури блистала в корсетном платье и была запечатлена фотографами в окружении парней, которые не сводили с нее взгляды. Фото публикует портал Daily Mail.

В 2012 году родители девушки развелись, и она осталась с матерью. С отцом отношения не сложились – из-за разных религиозных взглядов он перестал общаться с Сури, а она не захотела его больше видеть. Несмотря на сложности, девушка выглядела на выпускном счастливой.

Папарацци застали Сури рядом с одноклассниками на празднике, посвященном окончанию средней школы Ла Гуардия в Нью-Йорке. Звездная наследница блистала в кремово-бордовом корсетном платье с цветочным принтом и на высоких каблуках. Она вела себя очень открыто и много улыбалась, а также позировала для памятных снимков с друзьями.

СМИ отмечают, что в этот день шатенка была в центре внимания. Рядом с ней вставали одноклассники, но пару ей составил музыкант Тоби Коэн. Они держались за руки и спровоцировали слухи о романе.

Известно, что Сури уже определилась с дальнейшей учебой. Она фотографировалась в толстовке с логотипом университета Карнеги-Меллон, который находится в Питтсбурге. Пока нет информации о том, какую специальность выбрала дочь актеров. Но она уже помогает маме на работе – записывает саундтреки для фильмов с участием Холмс.

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