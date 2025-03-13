Королю Карлу III подарили щенка итальянской породы

Королю Великобритании Карлу III подарили щенка итальянской породы лаготто-романьоло. На фоне этих новостей поисковые запросы на собаку выросли на 700%.

О подарке британскому монарху сообщил Telegram-канал «Только никому».

Он отмечает, что лаготто-романьоло – охотничьи собаки, они могут даже искать трюфели. Стоимость щенка составляет примерно 150 тыс. рублей.

Однако особым статусом при дворе обладают собаки породы корги. Елизавета II с детства увлекалась собаками данной породы, а при восхождении на трон имела более 30 псов.

Ранее король признался в любви к творчеству певца Боба Марли. Они встретились на мероприятии в Лондоне – Карл III вспоминал «заразительную энергию» исполнителя.