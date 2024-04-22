Короля Карла III заметили после церковной службы на фоне его борьбы с раком. Об этом сообщает Газета.Ru.

Король Карл III вместе с женой королевой Камиллой в честь 98-летия со дня рождения Елизаветы II посетили церковь. Как отмечают журналисты, супруги приехали в Крэти Кирк возле замка Балморал в Шотландии на машине — за рулем был Карл III.

На обратном пути из церкви папарацци смогли сфотографировать членов королевской семьи — они помахали из машины собравшимся жителям Англии.

В эти дни в Великобритании вспоминают Елизавету II, которая скончалась 8 сентября 2022 года. Официальный аккаунт Вестминстерского аббатства в соцсетях опубликовал архивное фото бывшей королевы. Видео с Елизаветой выложили и в соцсетях ипподрома Аскот, на котором она держала несколько своих лошадей, регулярно участвовавших в скачках.

Напомним, в феврале пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у Карла III выявили рак.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям пообещал заботиться о больной раком Кейт Миддлтон.