Королевский эксперт рассказала о крокодиловых слезах Меган Маркл на похоронах Елизаветы II

Супруга принца Гарри и бывшая актриса Меган Маркл в последнее время постоянно подвергается критике в соцсетях. Из-за частых нападок на королевскую семью брюнетка потеряла свою популярность среди жителей Британии. Они были удивлены, когда девушка заплакала на похоронах Елизаветы II.

В британцах зародилась надежда, что Меган на самом деле не такая циничная особа. Они поверили в ее слезы, но зря. Так считает эксперт по королевскому семейству Анджела Левайн.

Она рассказала, что случайно наткнулась в Интернете на блог герцогини Сассекской, который она вела в 2014 году. Маркл снимала видео со своим другом, где рассуждала об актерской профессии. В одном из роликов девушка призналась, что может легко заплакать по желанию.

«Я могу это сделать за три секунды», – говорит брюнетка.

Меган продемонстрировала свое умение на камеру. Она сконцентрировалась и пустила слезу. Девушка отметила, что лучше всего у нее текут слезы из левого глаза.

Внимательные поклонники королевской семьи заметили, что на похоронах Ее Величества у жены Гарри скатилась слеза именно по левой щеке. Теперь они усомнились в искренности Меган и обвинили ее в лицемерии. «Крокодиловы слезы», – пишут люди в соцсетях.

Ранее мы писали, что на фоне новостей о разводе принц Гарри публично признался в любви к мужчине.