Королевский биограф вспомнил, как принц Уильям расстался с Кейт Миддлтон по телефону

Принц Уильям отпраздновал расставание с Кейт Миддлтон вечеринкой в одном из клубов Лондона с близкими друзьями, однако позднее пара сошлась. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на биографа принцессы Уэльской Роберта Джобсона.

Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон начались в 2003 году – тогда влюбленные проходили обучение в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Но в 2007 году принц позвонил избраннице и предложил расстаться. Он уточнил, что им обоим нужно «немного пространства», чтобы «найти свой собственный путь», и он не мог обещать ей брак. В ходе 30-минутной беседы они оба признали, что находятся «на разных страницах».

В СМИ тогда начала появляться информация об ухаживании принца Уильяма за светской львицей Изабеллой Анструтер-Гоф-Калторп. Тем не менее девушка отвергла именитого ухажера.

Миддлтон, в свою очередь, предпочла улететь в отпуск с подругой на Ибицу, где веселилась до глубокой ночи. После возвращения в Великобританию журналисты неоднократно «ловили» Миддлтон, выходящей из ночных клубов — часто с сестрой Пиппой. Пресса фиксировала каждый шаг девушки, вследствие чего Уильяму было трудно выбросить Миддлтон из головы.

Через некоторое время Уильям начал серьезно сомневаться в принятом решении, хотя и осознавал, что вернуть Миддлтон будет проблематично. Примирение состоялось, когда их общий приятель Сэм Уэйли-Коэн пригласил молодых людей на костюмированную вечеринку Freakin Naughty. Миддлтон приехала в костюме медсестры. С вечеринки она ушла уже в компании принца Уильяма.

Ранее стало известно, почему Кейт Миддлтон редко выводит принца Луи в свет.