Королевские замашки: стало известно, во сколько обошлись роды Меган Маркл

Меган Маркл всегда считали в королевской семье самой зазнавшейся и обвиняли в больших тратах. Прошлым летом девушка родила дочь в больнице Санта-Барбары. Как выяснилось, герцогиня рожала в шикарных условиях.

По информации источника, в палате, в которой находилась Меган, было все необходимое для удобства: Wi-Fi, компьютер, телевизор, диван и родильная кровать. Также присутствовало обслуживание в номерах и меню для заказа еды.

Выяснилось, что естественные роды в клинике стоят 10 тысяч фунтов стерлингов и именно такую сумму тратили все королевские особы на роды. Но, поговаривают, что Меган установила свой рекорд: 20 тысяч фунтов стерлингов, поскольку ей делали кесарево сечение.

Кажется, подобная информация вновь вызовет бурное обсуждение публики, ведь девушка всегда старается выставить себя «скромницей» в глазах общественности.

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