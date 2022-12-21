Королевская семья в опасности: британец поджог ночью Букингемский дворец

После смерти Елизаветы II королевская семья постоянно сталкивается с недовольством своего народа и попадает в скандалы. Новоиспеченного правящего монарха Карла II уже дважды закидывали яйцами на публике, а теперь народ Британии решил выместить злость на всех придворных.

Сегодня ночью неизвестный мужчина поджог ворота Букингемского дворца. Полиции удалось задержать преступника и предотвратить пожар еще на начале возгорания. Кадры, на которых 30-летний британец разжигает огонь, попали на камеры, и видео было опубликовано в социальных сетях.

Мужчину арестовали и предъявили ему обвинения в умышленном причинении ущерба. Правда, мотивы преступника пока все еще не ясны.

Пожар был быстро потушен, и на настоящий момент королевской семье ничего не угрожает.

Напомним, что не так давно король Карл II и все его родственники были втянуты в расистский скандал, который до сих пор никак не утихнет. Придворная дама, крестная мама принца Уильяма, позволила себе неподобающее поведение в присутствии темнокожей женщины. Сьюзан Хасси потеряла свое положение, но это никак не спасло Букингемский дворец от недовольства народа Британии и других стран.