Королева Хэллоуина Хайди Клум и ее муж стали инопланетянами из фильма Спилберга
© JULIEN DE ROSA / AFP / East News
Немецкая супермодель Хайди Клум и ее муж, музыкант Том Каулитц примерили костюмы инопланетян из фильма режиссера Стивена Спилберга в честь праздника Хэллоуин. Поклонники и журналисты в очередной раз удостоверились, что звезда не зря носит титул Королевы Хэллоуина. Фотографии были опубликованы в соцсетях.
Несмотря на привлекательную внешность, Хайди обожает перевоплощения в необычных и даже пугающих персонажей. Каждый год она придумывает что-то новое и часами сидит на гриме, а ее готовит к выходу в свет не один человек, а целая команда. В последнее время ее идеи стал поддерживать муж.
Супермодель устраивает в честь Хэллоуина вечеринки, куда приглашает звезд. В этот раз супруги выбрали костюмы персонажей из фильма «Инопланетянин» (E.T. the Extra-Terrestrial) Стивена Спилберга 1982 года. Образы получились очень реалистичными, под масками артистов невозможно было узнать. Мероприятие прошло в отеле Hard Rock в Нью-Йорке.
Ранее мы писали о том, что 43-летняя певица Кристина Агилера снялась в образе Дракулы к Хэллоуину. Журналистка Ксения Собчак поделилась фотографиями звезды в соцсетях и раскритиковала костюм. По ее словам, артистке стоило подольше подумать, и предложила свои варианты.