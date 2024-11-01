Королева Хэллоуина Хайди Клум и ее муж стали инопланетянами из фильма Спилберга

Немецкая супермодель Хайди Клум и ее муж, музыкант Том Каулитц примерили костюмы инопланетян из фильма режиссера Стивена Спилберга в честь праздника Хэллоуин. Поклонники и журналисты в очередной раз удостоверились, что звезда не зря носит титул Королевы Хэллоуина. Фотографии были опубликованы в соцсетях.

Несмотря на привлекательную внешность, Хайди обожает перевоплощения в необычных и даже пугающих персонажей. Каждый год она придумывает что-то новое и часами сидит на гриме, а ее готовит к выходу в свет не один человек, а целая команда. В последнее время ее идеи стал поддерживать муж.