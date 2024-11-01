ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 ноября 2024, 11:59
1 мин.

Королева Хэллоуина Хайди Клум и ее муж стали инопланетянами из фильма Спилберга

Королева Хэллоуина Хайди Клум и ее муж стали инопланетянами из фильма Спилберга

© JULIEN DE ROSA / AFP / East News

Немецкая супермодель Хайди Клум и ее муж, музыкант Том Каулитц примерили костюмы инопланетян из фильма режиссера Стивена Спилберга в честь праздника Хэллоуин. Поклонники и журналисты в очередной раз удостоверились, что звезда не зря носит титул Королевы Хэллоуина. Фотографии были опубликованы в соцсетях.

Несмотря на привлекательную внешность, Хайди обожает перевоплощения в необычных и даже пугающих персонажей. Каждый год она придумывает что-то новое и часами сидит на гриме, а ее готовит к выходу в свет не один человек, а целая команда. В последнее время ее идеи стал поддерживать муж.

Королева Хэллоуина Хайди Клум и ее муж стали инопланетянами из фильма Спилберга

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супермодель устраивает в честь Хэллоуина вечеринки, куда приглашает звезд. В этот раз супруги выбрали костюмы персонажей из фильма «Инопланетянин» (E.T. the Extra-Terrestrial) Стивена Спилберга 1982 года. Образы получились очень реалистичными, под масками артистов невозможно было узнать. Мероприятие прошло в отеле Hard Rock в Нью-Йорке.

Ранее мы писали о том, что 43-летняя певица Кристина Агилера снялась в образе Дракулы к Хэллоуину. Журналистка Ксения Собчак поделилась фотографиями звезды в соцсетях и раскритиковала костюм. По ее словам, артистке стоило подольше подумать, и предложила свои варианты.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
модель
Хайди Клум
костюм на Хэллоуин
праздники
Стивен Спилберг
НЛО