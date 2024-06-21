Королева Камилла вышла в свет с сумочкой принцессы Дианы: вызвала злость у публики

Королева Камилла вышла в свет с любимой сумочкой принцессы Дианы и вызвала негодование в соцсетях. Нынешняя супруга короля Карла III взяла с собой сумочку Lady Dior, которую назвали в честь Леди Дианы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Королевская семья».

Принцессу Диану всегда считали иконой стиля, а ее образы повторяли знаменитости и обычные девушки, желающие выглядеть также элегантно. В свое время ей очень понравилась сумка бренда Dior, у которой изначально было название Chouchou. Аксессуар стал подарком для принцессы от первой леди Франции. Она носила ее, а после заказала еще один вариант в темно-синем цвете, который прекрасно подходил под ее голубые глаза.

Сумочку даже переименовали в Lady Dior, и аксессуар стал ассоциироваться с принцессой. Интересно, что зная это, Камилла решила выйти в свет с такой сумочкой, вызвав реакцию у общественности. Некоторые посчитали, что жена короля решила показать, кто является главной женщиной в Великобритании, и написали, что ей не идет элегантный аксессуар.

Напомним, что король был влюблен в Камиллу еще в те времена, когда его буквально заставили жениться на Диане Спенсер. СМИ пишут, что несмотря на брак, они сохраняли тайную связь. А после смерти Дианы общественность критиковала Камиллу, которая в итоге вышла замуж за мужчину и продолжает с ним жить до сих пор.

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