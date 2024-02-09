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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 февраля 2024, 13:54
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Королева Камилла сообщила о чрезвычайно хорошем состоянии Карла III

Королева Камилла сообщила о чрезвычайно хорошем состоянии Карла III

© ADRIAN DENNIS/AFP/East News

Королева Камилла сообщила о чрезвычайно хорошем состоянии Карла III, об этом сообщает mk.ru.

Супруга Карла III королева Камилла рассказала, что ее муж тронут поддержкой публики со всего мира после официального сообщения дворца о диагностированном раке.

Сейчас Карл остается в Сандрингеме в Норфолке для лечения онкологии. Вместо него с официальными визитами разъезжает супруга. На днях Камилла встретилась с врачами из Уилтширской службы скорой медицинской помощи. Во время беседы с медперсоналом она поделилась подробностями о состоянии короля Великобритании.

«В сложившихся обстоятельствах у него все очень хорошо, он очень тронут всеми письмами и посланиями, которые общественность присылает отовсюду — это очень радует», — призналась Камилла.

Тем временем в британской прессе ходят слухи о том, что на время болезни вместо Карла на публичных мероприятиях может выступать принц Чарльз. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри экстренно вылетел в Лондон после новостей о раке у Карла III.

Источник фото:ADRIAN DENNIS/AFP/East News
Источник:mk.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
королевские семьи
принц Чарльз