Королева Камилла сообщила о чрезвычайно хорошем состоянии Карла III, об этом сообщает mk.ru.

Супруга Карла III королева Камилла рассказала, что ее муж тронут поддержкой публики со всего мира после официального сообщения дворца о диагностированном раке.

Сейчас Карл остается в Сандрингеме в Норфолке для лечения онкологии. Вместо него с официальными визитами разъезжает супруга. На днях Камилла встретилась с врачами из Уилтширской службы скорой медицинской помощи. Во время беседы с медперсоналом она поделилась подробностями о состоянии короля Великобритании.

«В сложившихся обстоятельствах у него все очень хорошо, он очень тронут всеми письмами и посланиями, которые общественность присылает отовсюду — это очень радует», — призналась Камилла.

Тем временем в британской прессе ходят слухи о том, что на время болезни вместо Карла на публичных мероприятиях может выступать принц Чарльз. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри экстренно вылетел в Лондон после новостей о раке у Карла III.