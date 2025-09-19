Королева Камилла оставила Карла III и отправилась отдыхать на яхте за $40 млн

Королева Камилла перед визитом президента США Дональда Трампа и его жены Мелании Трамп в замок Виндзор оставила онкобольного короля Карла III в одиночестве и отправилась в отпуск с дочерью Лорой Лопес и внуками.

Как пишет RadarOnline, 78-летняя королева-консорт решила отправиться в морское путешествие у берегов Греции на роскошной яхте стоимостью 40 миллионов долларов. При этом расточительство королевы не понравилось подданным. Камилла подверглась критике за траты на личный отдых и демонстрацию роскоши.

«Чарльз открыто говорил о необходимости урезать королевские расходы, а Камилла отправляется в роскошный отпуск на яхте миллиардера. Это было неудачное время — и, возможно, дурной тон», - отметил источник издания.

По его словам, решение жены Карла III не одобрили и члены королевской семьи. В частности, принц Уильям и принцесса Кейт неоднократно заявляли о необходимости экономии. Также свое недовольство выразила принцесса Анна.

Известно, что Карл III во время морского путешествия жены один отправился в свой любимый замок Балморал в Шотландии.

«Единственная причина, по которой Уильям и Кейт не присоединились к королю в Балморале, заключается в том, что они готовятся переехать в новый дом в Форест-Лодж. У них сейчас много дел. Карлу III, вероятно, хотелось бы, чтобы Камилла была рядом, но у нее, видимо, были дела поважнее», - заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Камилла попала в неловкую ситуацию во время визита Дональда и Мелании Трамп в замок Виндзор. В один момент, пока мужчины были заняты деловыми разговорами, герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон подошла к первой леди США и начала оживленную беседу, однако это возмутило королеву. Она подошла к Кейт и жестом велела ей отойти в сторону. Супруга принца Уильяма поняла намек свекрови, завершила разговор и встала позади мужа.