Королева Елизавета II несколько месяцев откладывала смерть ради одной вещи

Бывшая королева Великобритании Елизавета II в последние месяцы жизни сознательно откладывала смерть. Об этом сказано в мемуарах экс-премьера страны Бориса Джонсона, отрывок из которых опубликовало издание Daily Mail.

Джонсон рассказал, что летом 2022 года монарх поняла, что скоро умрет. Ее здоровье стремительно ухудшалось, однако она считала, что ей нельзя уйти из жизни, не сделав еще одну вещь. Одна из обязанностей королевы заключается в том, чтобы обеспечить передачу власти в стране, а в тот год в Великобритании несколько месяцев не могли выбрать премьер-министра: Джонсон подал в отставку еще в июле, а замена ему была найдена лишь в сентябре.

«Как позже объяснил мне Эдвард Янг, она все лето знала, что умрет, но была настроена держаться, чтобы выполнить последний долг: проследить за мирной и организованной передачей власти от одного правительства следующему — и, подозреваю, чтобы добавить к своему рекордному счету еще одного отставного премьера», — говорится в мемуарах Джонсона.

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