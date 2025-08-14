Король Карл III снизил цену своего продукта и составил конкуренцию Меган Маркл

Король Великобритании Карл III, несмотря на рак, продолжает выпускать свой собственный джем. 76-летний монарх продает варенье в лучших продуктовых магазинах страны. Недавно он снизил его цену до 6,7 долларов за банку, сообщает New York Post.

Новая стоимость джема Его величества оказалась почти вдвое дешевле продукта, который выпускает его невестка, супруга принца Гарри Меган Маркл. Одна баночка ее варенья под маркой «As Ever» стоит 14 долларов.

Более того, джем Карла III теперь продается в сувенирном магазине в Сандрингеме, а в будущем ожидается его более широкое распространение.

«Наш малиновый джем из Сандрингема готовится по уникальному рецепту из местных ингредиентов. Этот рубиново-красный джем идеально подходит для теплых тостов с маслом или в качестве начинки для свежеиспеченной булочки», — говорится в описании товара.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл подозревают в мошенничестве с широко разрекламированным продуктом герцогини, малиновым джемом якобы домашнего производства. Оказалось, что продукт выпускает американская компания в Айдахо.