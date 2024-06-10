Король Карл III решил изменить жизнь на фоне борьбы с раком и возобновить общение с внуками

Король Великобритании Карл III всерьез задумался о своей жизни после того, как у него обнаружили рак. Как сообщают инсайдеры The Mirror, он намерен наладить отношения в семье, которые были разрушены еще несколько лет назад. Начать монарх планирует с внуков Лилибет и Арчи.

Дети принца Гарри и актрисы Меган Маркл довольно редко бывают в Великобритании, так как живут в основном в США. Даже когда недавно у них появился шанс приехать к королевской семье по приглашению Кейт Миддлтон и принца Уильяма, их мать отказалась принять его. Из-за этого у Карла практически нет возможности поддерживать контакт с внуками, но он намерен это исправить.

«Король полон решимости построить отношения с детьми принца Гарри и стать частью их жизни», - сообщает источник издания.

По словам инсайдера, больной раком Карл III опечален тем, что не общается с Лилибет и Арчи. При этом с детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон у него более теплые отношения.

Напомним, что королю диагностировали рак в начале года. После этого стало известно, что опухоль обнаружили и у его невестки.

Ранее брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер заявил, что разводится с актрисой Карен Гордон после 13 лет брака.