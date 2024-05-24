Карл III и принц Уильям внезапно отменили все королевские мероприятия: причина известна

Представители королевской семьи Великобритании приняли решение отменить все запланированные на ближайшие шесть недель выходы Карла III и принца Уильяма в свет. Многие предположили, что причиной послужила тяжелая болезнь жены наследника престола Кейт Миддлтон.

Как пишет издание Ashard Al-Awast, исчезновение королевской семьи из информационного поля связано с всеобщими выборами, которые пройдут в Великобритании 4 июля. Внимание народа решили не отвлекать от действий парламента.

«Королевская семья продолжит откладывать мероприятия, которые могут отвлечь внимание или отвлечь от избирательной кампании», — приводит издание заявление Букингемского дворца.

Это заявление является лишь одним из способов, с помощью которых Карл III будет стремиться сыграть свою роль объединяющего главы государства во время выборов, не нарушая конституционного запрета на вмешательство в политику.

В настоящее время роль короля в правительстве носит исключительно церемониальный характер, она связана с многовековыми традициями.

Ранее сообщалось, что склочный характер принца Уильяма утомил короля Великобритании Карла III и других членов монаршей семьи. Наследник престола всячески препятствует воссоединению уехавшего в США принца Гарри с родственниками.