Король Карл III посетил центр для онкобольных и удивился новым разработкам

Король Великобритании Карл III, в настоящее время проходящий курс лечения от рака, посетил факультет фармации и фармакологии Ольстерского университета и провел встречу с товарищами по своему несчастью — такими же онкобольными. Об этом сообщает mk.ru.

Во время мероприятия монарх выразил поддержку тем, кто, кто, как и он, борется со смертельно опасным заболеванием.

«Обращаясь к собравшимся, король подчеркнул: „Вам просто нужно двигаться дальше, не так ли?“ Карл III вспомнил известную фразу Уинстона Черчилля: „Продолжайте в том же духе!“», — сказано в материале издания.

Августейшая особа также изучила новейшие способы доставки лекарств к опухолям в организме и была искренне восхищена достижениями современных ученых.

Ранее мы писали о том, что из-за сильных болей британский король пристрастился к наркотикам.