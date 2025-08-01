Король Карл III плакал в ночь перед свадьбой с принцессой Дианой

Король Карл III накануне своей свадьбы с принцессой Дианой в 1981 году плакал, разрываясь между чувствами к будущей жене и Камилле Паркер-Боулз. Об этом рассказал эксперт по королевским делам и фотограф Ян Пелхэм-Тернер в интервью FoxNews.

По его словам, Карл чувствовал давление в браке с Дианой. Он все еще разрывался между своей любовью к Камилле, которая в то время уже была замужем.

«Карл плакал из-за этого в ночь перед свадьбой», — добавил фотограф.

По его словам, и сама Диана не была уверена в этом браке, но ее сестра убедила ее, что «уже слишком поздно» отказываться. В день церемонии Карл надел запонки с эмблемой Камиллы, что также вызывало у него сильные переживания.

Напомним, что свадьба принца Чарльза, ныне Карла III, и леди Дианы Спенсер состоялась 29 июля 1981 года. На момент бракосочетания жениху было 32 года, невесте — 20, а Камилле — 33.

Как отмечали близкие к королевской семье источники, в молодости Карл не мог жениться на Камилле из-за ее происхождения и репутации. Для наследника престола искали «невинную» невесту из аристократических кругов.

Карл и Камилла смогли официально соединить свои судьбы лишь 9 апреля 2005 года — через восемь лет после гибели Дианы. К тому моменту ему было 56 лет, ей — 57. Королева Елизавета II в итоге приняла этот союз, и сегодня Камилла носит титул королевы-консорта Великобритании.

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