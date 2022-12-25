Король Чарльз выгнал брата из Букингемского дворца

62-летний принц Эндрю был изгнан из Букингемского дворца королем Чарльзом. Он больше не сможет держать там свой офис.

Отмечается, что принц Эндрю лишился своей охраны, на которую уходило три миллиона фунтов стерлингов (примерно 254 миллиона рублей).

Также ранее пост полковника Гренадерской гвардии принадлежал принцу Эндрю, а теперь право переходит к королеве-консорта Камилле.

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