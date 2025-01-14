Копия отца: папарацци впервые за долгое время засняли 19-летнюю дочь Хита Леджера

Дочь актера Хита Леджера Матильду впервые за долгое время удалось поймать папарацци. 19-летняя девушка прогуливалась по улице Нью-Йорка, когда ее заметили фотографы. Снимки публикует Page Six.

Матильда Леджер довольно редко появляется на страницах таблоидов, так как ведет непубличный образ жизни. Однако внимание СМИ и пользователей все равно приковано к звездной наследнице, из-за чего в Сети часто разгораются скандалы. Поклонники Хита требуют, чтобы журналисты оставили ее в покое.

Вот и после появления новых снимков некоторые читатели таблоида заявили, что папарацци должны отстать от Леджер. Впрочем, нашлись и те, кто просто порадовался, что у девушки все хорошо. Пользователи подчеркнули — Матильда выросла очень милой и похожей на звездного отца.

Напомним, что Хита Леджера нашли мертвым в 2008 году. Причиной стала передозировка лекарствами. Ему было 28 лет.

Ранее папарацци засняли поцелуй Хью Джекмана с Саттон Фостер.