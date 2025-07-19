Конкурентка SHAMAN и Кадышевой? Плащ Леди Гаги на выступлении окрасился в цвет флага России

Плащ певицы Леди Гаги окрасился в цвета российского флага во время ее выступления в рамках шоу The Mayhem Ball. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

39-летняя обладательница 14 премий «Грэмми» недавно отправилась в тур. Ее первый концерт состоялся в Лас-Вегасе. Во время выступления плащ исполнительницы хита Bad Romance начал переливаться разными цветами — первые три оттенка напомнили российский триколор.

Пользователи Сети не упустили случая пошутить насчет цвета плаща Гаги. Они отметили, что артистка может составить конкуренцию певцу SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) или Надежде Кадышевой.

По мнению Telegram-канала «Героиня Татлера», Гага напоминает «Глюкозу на своем обычном концерте».

Всего американская исполнительница планирует дать 63 шоу, которые пройдут на спортивных аренах.

Напомним, недавно артистка Бейонсе вышла на сцену в цветах российского флага. Россияне написали, что ждут, когда певица приедет в нашу страну с туром. Позже артистка выступила в шапке-ушанке.