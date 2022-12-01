«Конкретные люди привлечены к ответственности»: жизнь Меган Маркл и принца Гарри под угрозой

Быть членом королевской семьи — значит не только иметь привилегированный статус, но и постоянно подвергать свою жизнь опасности. Об этом не понаслышке знают Меган Маркл и принц Гарри. Пока супруги жили в Великобритании, они неоднократно получали реальные угрозы. Об этом сообщил бывший помощник комиссара по специальным операциям Нил Басу.

Мужчина признался, что уровень терроризма в стране за последнее время вырос на 14%. Особенно это прочувствовали на себе Сассекские. По информации Нила, Меган не раз была в опасности. К счастью, правоохранительным органам удалось предотвратить плачевные события.

«У нас были группы, занимающиеся расследованием этого. Конкретные люди были привлечены к ответственности за угрозы», — заявил Нил.

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