Конец многолетней войны: королевская семья неожиданно поддержала Меган Маркл

Британская королевская семья неожиданно поддержала жену принца Гарри Меган Маркл спустя несколько лет войны между ними. Герцогиня Сассекская представила свой новый проект, который оценили во Дворце. Об этом рассказали инсайдеры, близкие к семье, передает Daily Mail.

Недавно Меган Маркл сообщила в личном блоге о запуске своего нового проекта — кулинарного шоу на Netflix «С любовью, Меган». Как утверждает журналист Ричард Эден, члены королевской семьи поддержали работу супруги принца Гарри и надеются, что ее 8-серийное шоу будет успешным. По мнению источников, в этом случае герцогам Сассекские прекратят пользоваться королевскими связями.

«Все хотят, чтобы это было успешным. И это потому, что в этом случае ей и Гарри больше не придется использовать свои королевские связи. Последнее, чего кто-либо хочет, — это еще один „Запасной“, на этот раз от Меган», — заявили знакомые с ситуацией при Дворце инсайдеры, ссылаясь на скандальные мемуары принца Гарри.

При этом в СМИ и соцсетях уже раскритиковали грядущее шоу Меган Маркл, описав его трейлер как «симфонию бежевого», «тихую роскошную доску Pinterest, ожившую».

Сама герцогиня Сассекская пока не никак не реагирует на негативные высказывания со стороны общественности. Судя по всему, Меган Маркл и принц Гарри надеются на успех проекта, поскольку в 2025 году истекает их контракт с Netflix на 100 млн долларов.

Напомним, в 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с женой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительство на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с семьей, а особенно с братом. Через три года герцог Сассекский выпустил откровенные мемуары «Запасной». По информации источников, заявления в автобиографических записках принца Гарри оскорбили чувства его родственников.

Ранее сообщалось о том, что на рождественском концерте Кейт Миддлтон обнаружили двойника принца Гарри.