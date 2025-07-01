Концерт рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в Великобритании отменили после давления общественности

Концерт американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона отменили в городе Брайтон после жалоб со стороны общественных организаций. Об этом сообщает The Guardian.

Первое шоу артиста в рамках тура Assassination Under God в Великобритании должно было состояться 29 октября в Брайтон центре. Однако платформа Ticketmaster сообщила покупателям, что мероприятие не состоится, и им вернут деньги за билеты.

Причиной отмены стала интернет-кампания против певца, развернутая активистами, выступающими против насилия. В Сети появилась петиция под названием «Абьюзерам не место на сцене», которая призывает концертную площадку свернуть запланированное мероприятие.

«Жители Брайтона и Хоува, а также представители организаций выражают серьезную озабоченность данным событием и его потенциальным негативным воздействием на посетителей центра города, местное население и общество в целом», – говорится в петиции.

Претензию активистов поддержал городской совет Брайтона, а также студенческий союз университета Сассекса и другие. И концерт Мэнсона отменили.

Напомним, что ранее Мэрилин Мэнсон (настоящее имя — Брайан Хью Уорнер) стал жертвой «культуры отмена» после того, как сразу несколько женщин, включая его бывших избранниц, обвинили его в изнасилованиях и причинении телесных повреждений. Однако после годичного расследования, в январе 2025 года дело против рокера было закрыто.

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