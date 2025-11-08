Концерт Limp Bizkit под угрозой в Эстонии из-за любви вокалиста к русским

Власти Эстонии потребовали отменить концерт американской метал-группы Limp Bizkit в Таллине. Причиной стало недовольство высказываниями солиста коллектива Фреда Дерста о России.

Министерство культуры Эстонии направило организаторам мирового тура группы официальное требование об отмене выступления, запланированного на 31 мая 2026 года. В заявлении эстонского МИД подчеркивается, что сторонникам России нет места в культурном пространстве страны, сообщает ERR.

Издание отмечает, что судьба концерта сейчас остается неопределенной. Limp Bizkit собиралась выступить в Таллине в рамках своего мирового турне.

Вокалист коллектива давно не скрывает симпатий к России. В 2015 году он заявил о готовности проводить в Крыму столько же времени, сколько и в США, если получит российское гражданство. После этого ему запретили на пять лет въезд на Украину. На протяжении шести лет артист также был женат на уроженке Крыма Ксении Берязевой.

Ранее появились подробности смерти басиста Limp Bizkit Сэма Риверса. Музыканта нашли лежащим в луже крови в собственном доме.