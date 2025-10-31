«Лежал лицом в крови»: появились ужасающие подробности смерти басиста Limp Bizkit
© mpi04/Mediapunch/Associated Press/East News
Басиста группы Limp Bizkit Сэма Риверса, умершего 18 октября в собственном доме, нашли лежащим в луже крови.
Тело музыканта обнаружила женщина, которая сразу позвонила в экстренные службы. По ее словам, Риверс лежал «лицом вниз в крови», сообщает Metro.
В экстренных службах ее попросили сделать артисту сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков. Однако спасти знаменитость не удалось.
Официальная причина смерти Риверса пока неизвестна. Полиция проводит расследование.
Риверс покинул Limp Bizkit в 2015 году из-за болезни печени. Артист перенес ее пересадку. Известно, что он злоупотреблял алкоголем, но позже отказался от пагубной привычки ради здоровья.
Риверс стоял у истоков создания Limp Bizkit в 1994 году в Джэксонвилле (Флорида) и на протяжении всей истории группы оставался ее неотъемлемой частью. Его бас-гитарные партии стали визитной карточкой коллектива и оказали значительное влияние на развитие жанра ню-метал. Музыкант участвовал в записи всех студийных альбомов группы и масштабных мировых турне, снискав признание миллионов поклонников.
