Клавишник группы Yes Рик Уэйкман объявил о завершении гастрольной карьеры

Британский клавишник и композитор, участник рок-группы Yes Рик Уэйкман заявил о том, что завершает гастрольную карьеру и добавил, что предстоящий тур станет для него последним. Об этом сообщает онлайн-портал Loudersound.

По словам клавишника, он не будет гастролировать ни в составе группы Yes, ни сольно.

«Я всегда планировал закончить гастролировать к своему 77-летию, но до этого времени нужно успеть так много всего, что мне придется строить планы сейчас», — поделился Уэйкман.

Так, музыкант анонсировал короткие концерты в США, которые состоятся в марте, и несколько сюрпризов. «Я планирую включить в программу лучшее из того, что я делал в прошлом. Плюс несколько новых сюрпризов. Возможно, по этому случаю ко мне присоединится гость», — заявил Уэйкман.

Рик Уэйкман — один из самых известных музыкантов-виртуозов, играющих на клавишных инструментах. Наибольшую известность приобрел после совместных выступлений с группами Strawbs и Yes. Он одним из первых начал использовать электронные клавишные инструменты в сочетании с оркестром и хором. Во всем мире было продано больше 50 миллионов копий его сольных альбомов.

К группе Yes Уэйкман присоединился в 1971 году и проработал с коллективом до 2004 года. За это время он успел поучаствовать в записи восьми студийных альбомов группы. Кроме этого, музыкант работал с Дэвидом Боуи над пластинкой Space Oddity. Также Уэйкман сотрудничал с Элтоном Джоном и Кэтом Стивенсом. В 2021 году музыканта наградили званием командора Ордена Британской империи.

Yes — британская рок-группа направления «прогрессивный рок», созданная в Лондоне в 1968 году. Группа существует уже более 50 лет и сохраняет популярность и огромное количество своих слушателей по всему миру.

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