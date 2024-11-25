Кира Найтли раскрыла вещь, от которой была вынуждена отказаться из-за изъяна собственного тела

Голливудская актриса Кира Найтли рассказала об изменениях в своей жизни после рождения детей. Об этом она заявила в интервью The Times.

Оказалось, что материнство внесло некоторые коррективы во внешний вид артистки. Так, в начале 2000-х звезда «Пиратов Карбиского моря» практически всегда выходила в свет в джинсах с низкой посадкой и кроп-топе, оголяющем живот. Найтли признается, что, хотя и любила подобную одежду, с течением времени была вынуждена навсегда отказаться от откровенных нарядов.

«Знаете, для этого нужен очень плоский живот, а такого пресса у меня больше нет», — призналась актриса.

Помимо этого, знаменитость отметила, что после рождения детей стала в разы меньше сниматься в кино. В настоящий момент воспитание детей у Киры находится в приоритете, вследствие чего о длительных съемках за границей пришлось забыть. При этом сама актриса рассказала, что ее полностью устраивает подобный расклад.

«Я решила завести детей, я хочу их воспитывать, поэтому мне пришлось сделать большой шаг назад. Сейчас я не могла бы ездить с места на место за границей. Это было бы несправедливо по отношению к ним, да я бы и не хотела», — добавила она.

Напомним, артистка с 2013 года состоит в браке с музыкантом Джеймсом Райтоном. У супругов две дочери – 9-летняя Эди и Делайла, которая родилась в 2019 году.

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