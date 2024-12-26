Кира Найтли назвала фильм, который никогда не станет пересматривать

Британская актриса Кира Найтли рассказала, что среди множества рождественских фильмов есть такой, который она не будет смотреть больше никогда в жизни. И она, как ни странно, в нем снималась.

Речь идет о фильме «Реальная любовь», где Найтли играет выходящую замуж девушку Джульет. Эта кинокартина имела довольно громкий успех, а персонаж Найтли полюбился и запомнился зрителям — однако актриса заявляет, что пересматривать фильм никогда не намерена.

По словам звезды «Анны Карениной» и «Звездных войн», причина этого довольно проста.

«Я смотрю все фильмы, в которых снималась, только один раз. Но мне приятно, что „Реальная любовь“ стала рождественской традицией для стольких людей», — приводит ей слова The Mirror.

Актриса отметила, что ее умиляет то обстоятельство, что фильмы с ее участием спустя много лет после выхода живут своей, отдельной от нее жизнью.

«Реальная любовь» вышла на экраны в 2003 году. Это киноальманах, который объединяет 9 разных историй, связанных между собой темой близящегося Рождества.

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