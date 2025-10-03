Ким Кардашьян рассказала, что человек из близкого окружения заказал ее убийство

Модель и актриса Ким Кардашьян рассказала, что ей удалось избежать заказного убийства. Об этом она сообщила в трейлере к своему шоу «Семья Кардашьян», опубликованном на EOnline.

По словам 44-летней знаменитости, против нее был организован заговор с целью лишить ее жизни. Кардашьян не назвала имя заказчика, но дала понять, что угроза исходила от кого-то из ее близкого окружения.

Информацию о готовящемся преступлении случайно обнаружили частные детективы, которых Ким наняла для решения другого вопроса. Узнав об угрозе, она немедленно обратилась в полицию, и покушение удалось предотвратить.

Рассказывая об этом пережитом кошмаре в шоу, Кардашьян не сдержала слез.

Напомним, что в 2016 году Ким пережила нападение. Злоумышленники, переодетые в полицейскую форму ворвались в дом Кардашьян, когда она была одна. В итоге мошенники смогли украсть драгоценности на 10 миллионов евро. Известно, что все преступники были старше 60 лет.

