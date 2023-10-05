Ким Кардашьян попала в неловкую ситуацию из-за лопнувших латексных лосин

Одна из самых известных блогерш мира Ким Кардашьян попала в неловкую ситуацию на глобальной конференции Alts iConnections в Майами-Бич. Она появилась на мероприятии в обтягивающих лосинах из латекса, которые внезапно лопнули по шву, обнажив ягодицы знаменитости.

Как пишет Daily Mail, конфуз произошел во время презентации на сцене. Попавшую в неловкую ситуацию Ким спас черный удлиненный пиджак, который почти полностью прикрыл внезапно обнажившееся интимное место 42-лентей Кардашьян.

Блогерша, известная своей роскошной фигурой и провокационными образами, решила никак не комментировать произошедшее во время мероприятия, сделав вид, что ничего не произошло. Ким никогда не стеснялись подчеркивать изгибы тела с помощью тонких и сильно обтягивающих тканей, но ранее подобных конфузов с ней не случалось.

Позже она опубликовала в соцсетях видео, на кадрах которого продемонстрировала оголившиеся ягодицы. Лосины разошлись по швам не только сзади, но и на бедрах. Кардашьян также рассказала, что латекс прилип к коже, поэтому снять рваные лосины оказалось довольно болезненно.

Ранее мы писали, что молодая супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин похвасталась большими ягодицами. Художница опубликовала кадры, на которых позировала в белой майке без бюстгальтера и в черной облегающей юбке, которая подчеркнула ее изменившиеся формы.