Ким Кардашьян подогрела слухи о разорении своей семьи

Американская телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян подогрела слухи о плачевном финансовом положении совей знаменитой семьи. Об этом пишет издание Radar.

Слухи о разорении семьи появились после того, как предпринимательница высказалась о предстоящем Рождестве и отметила, что в этом году семейный праздник будет скромным в отличие от прошлых роскошных вечеринок.

«В этом году мы устраиваем очень скромную вечеринку в канун Рождества, потому что у нас идет много строительных работ. У нас было несколько легендарных рождественских сочельников, и они обязательно будут. Наши дети их любят, все их друзья хотят приехать. Это забавная традиция», — поделилась модель на открытии нового магазина бренда SKIMS в Нью-Йорке.

Уточняется, что после подобного высказывания поклонники выдвинули ряд предположений, что семейство Кардашьян-Дженнер действительно могло столкнуться с финансовыми трудностями.

Ранее Ким Кардашьян с переломом ноги вышла в свет в туфлях на каблуках.