Худая, с синяками под глазами: фанаты Кейт Миддлтон в ужасе от ее внешнего вида

После прохождения химиотерапии Кейт Миддлтон начала посещать крупные мероприятии. Принцесса Уэльская появилась на Дне поминовения жертв Первой мировой войны. Поклонники были рады снова увидеться с ней, но их обеспокоил внешний вид жены принца Уильяма.

Папарацци засняли Кейт, когда она появилась на балконе Министерства иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании, расположенном у монумента жертвам войны. Отличающаяся прекрасным вкусом в одежде принцесса Уэльская выбрала для выхода в свет в траурном наряде и шляпке с вуалеткой. Образ она дополнила жемчужными серьгами, принадлежавшими когда-то принцессе Диане.

Кейт старалась улыбаться и выглядеть дружелюбной. Но внимательные фанаты заметили, что у принцессы появились большие круги под глазами, которые даже не удалось скрыть косметикой. Помимо этого, и так отличающаяся стройностью жена принца Уильяма похудела еще сильнее, пишет Heat World.

По мнению фанатов, Кейт выглядела еще хуже, чем в марте этого года, когда только объявила о болезни. Возможно, она очень тяжело перенесла химиотерапию. Но конспирологи полагают, что состояние Миддлтон ухудшилось, хотя официальных доказательств этой версии нет.

Ранее сообщалось, что брата принца Уильяма Гарри могут пригласить на Рождество в Великобританию. Однако Кейт Миддлтон считает, что воссоединению семьи мешает жена герцога Сессекского Меган Маркл.