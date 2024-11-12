«Беспокоится, что может встать на пути»: Кейт Миддлтон раскрыла, кто мешает примирению принца Гарри с семьей

Недавно стало известно, что принца Гарри, у которого в последние годы напряженные отношения с семьей, вскоре может помириться с родными. Впервые за шесть лет брата принца Уильяма могут пригласить на Рождество в Великобританию. Однако Кейт Миддлтон считает, что воссоединению семьи мешает жена герцога Сессекского Меган Маркл, передает HeatWorld.

Как утверждает источник, принцесса Уэльская беспокоится, что Меган Маркл «может оказаться настоящим препятствием» на пути к примирению принца Гарри с близкими.

«Кейт увидела много перемен в Гарри, и она действительно верит, что он готов пойти на компромисс и отпустить часть прошлого, но она беспокоится, что Меган может встать на пути», — рассказал инсайдер.

Собеседник издания отметил, что герцог Сассекский «находится под влиянием» жены. По словам источника, Меган Маркл «твердо уверена, что, если его семья захочет принять его обратно, а не ее, это будет решающим фактором».

«Как бы громко Гарри ни заявлял о своем желании примириться, многие чувствуют, что он все еще находится под влиянием Меган, и есть опасения, что ее позиция может помешать ему по-настоящему протянуть руку помощи. В конце концов, у Меган и Кейт совершенно разные представления о том, что им нужно для примирения», — поделился собеседник издания.

Инсайдер отметил, что и принц Уильям «все еще любит Гарри» и готов помириться с братом, осадок от прошлого все еще остался. Поэтому герцог Сассекский должен «показать, что он уже не тот человек, которым был раньше».

Напомним, в 2020 году принц Гарри оказался в центре скандала, когда вместе с супругой Меган Маркл отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительство на США. Многие считают, что этим шагом он испортил отношения с семьей, а особенно с принцем Уильямом.

Ранее сообщалось о том, что раскрыто, в каких отношениях находятся Кейт Миддлтон и принц Гарри.