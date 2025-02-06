«Хотела выглядеть более молодо»: Ким Кардашьян изменила внешность

44-летняя телезвезда Ким Кардашьян отрезала волосы. С новым имиджем она хотела выглядеть моложе.

О кардинальных переменах во внешности Ким сообщает Daily Mail.

По информации издания, Кардашьян отрезала 7 дюймов волос (более 17 см – прим.). Со стильным каре знаменитость появилась в Лос-Анджелесе на гала-вечере Fifteen Percent Pledge.

Ким выбрала для выхода кожаное платье бренда Balmain. Наряд полностью открывал спину.

«Ким хотела выглядеть более молодо и кокетливо», - рассказал изданию инсайдер.

По его информации, Кардашьян сейчас очень занята – короткие волосы ей будет легче укладывать.

Не исключается, что на преображение звезда решилась в результате перемен в личной жизни. Ким признавалась, что находится в отношениях.

Ранее сообщалось, что Кардашьян установила строгие правила общения с ее детьми для Бьянки Цензори. Новой жене рэпера Канье Уэста запретили давать им много сладкого.