«Хотела выглядеть более молодо»: Ким Кардашьян изменила внешность
© Jordan Strauss/Invision/East News
44-летняя телезвезда Ким Кардашьян отрезала волосы. С новым имиджем она хотела выглядеть моложе.
О кардинальных переменах во внешности Ким сообщает Daily Mail.
По информации издания, Кардашьян отрезала 7 дюймов волос (более 17 см – прим.). Со стильным каре знаменитость появилась в Лос-Анджелесе на гала-вечере Fifteen Percent Pledge.
Ким выбрала для выхода кожаное платье бренда Balmain. Наряд полностью открывал спину.
«Ким хотела выглядеть более молодо и кокетливо», - рассказал изданию инсайдер.
По его информации, Кардашьян сейчас очень занята – короткие волосы ей будет легче укладывать.
Не исключается, что на преображение звезда решилась в результате перемен в личной жизни. Ким признавалась, что находится в отношениях.
Ранее сообщалось, что Кардашьян установила строгие правила общения с ее детьми для Бьянки Цензори. Новой жене рэпера Канье Уэста запретили давать им много сладкого.