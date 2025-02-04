Ким Кардашьян установила строгие правила общения с ее детьми для жены Канье Уэста

Американская телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян установила строгие правила общения с ее детьми для супруги рэпера Канье Уэста, Бьянки Цензори. Об этом пишет издание In Touch Weekly.

Информатор из окружения знаменитостей рассказал, что Ким Кардашьян не против того, чтобы новая жена Канье Уэста общалась с ее детьми. При этом предпринимательница выдвинула для Цензори определенные правила, которые ей необходимо соблюдать. В частности, супруге музыканта запрещено ходить обнаженной при детях.

«Кроме того, она попросила Бьянку ограничить количество потребляемых ими сладостей. Ким не хочет, чтобы они приходили домой взвинченными из-за тонны сахара и всякой всячины. Также у них строгий режим сна, Ким хочет, чтобы они придерживались того же расписания, что и дома», — поделился инсайдер.

Источник уточнил, что Бьянке также нужно контролировать то, сколько времени дети Кардашьян и Уэста проводят за гаджетами и в каких соцсетях они сидят. Так, если сын звезд нарушит их с матерью договоренности и выложит запрещенную информацию в микроблоге, то ему «придется заплатить адскую цену».

«Ким очень строга со своими детьми, и она не хочет, чтобы они думали, что могут делать все, что захотят, просто потому что они с мачехой», — добавил информатор.

Ранее блогерша Меган Маккейн назвала Бьянку Цензори «заложницей» Канье Уэста.