«Хотел жениться на династии Пресли»: вдова Элвиса раскрыла детали брака дочери Лизы Марии с Майклом Джексоном

Вдова Элвиса Пресли высказалась о браке своей дочери Лизы Марии с известным певцом Майклом Джексоном. Теща короля поп-музыки сразу невзлюбила избранника наследницы, который хотел от нее ребенка. Об этом пишет The Sun.

В своих мемуарах Присцилла Пресли рассказала, что «была потресяна», когда ее дочь решила связать свою жизнь с Джексоном. Это случилось в 1994 году. По мнению вдовы короля рок-н-ролла, артист хотел жениться не на Лизе, а на наследии ее отца. При этом певец был младше ее на 10 лет.

Самого Майкла женщина назвала «манипулятором», который готов вступить в брак с Лизой Марией ради улучшения собственного имиджа после обвинений в растлении несовершеннолетних.

«Я нутром чуяла, что Майкл женится не на Лизе Марии, а на династии Пресли», — призналась Присцилла.

Однажды она прямо поинтересовалась у дочери об интимной жизни с Майклом Джексоном. И та рассказала, что супруг был одержим идеей завести общего ребенка. Мать всячески ее отговаривала от этого.

Единственная дочь Элвиса Лиза Мария Пресли скончалась 12 января 2023 года из-за осложнений после бариатрической операции, которую она перенесла несколько лет назад. Ей было 54 года.

