«Я люблю тебя, детка»: старший сын Майкла Джексона объявил о свадьбе с возлюбленной

28-летний сын Майкла Джексона Принс сделал предложение возлюбленной Молли Ширманг. Об этом наследник артиста сообщил на своей страничке в соцсети.

Принс встречался с Ширманг на протяжении восьми лет. Сын звезды и Молли вместе выросли и учились в одной школе. Джексон-младший отметил, что многое прошел с возлюбленной.

«Я с нетерпением жду следующей главы в нашей жизни, поскольку мы продолжаем расти и создавать прекрасные воспоминания. Я люблю тебя, детка», — написал он на своей страничке в соцсети, опубликовав множество фото с возлюбленной, в том числе из совместных поездок.

Принс Майкл Джексон I — первенец артиста, который появился на свет в его браке с медсестрой Дебби Роу. У Принса есть единокровная сестра Пэрис и сводный брат Принс Майкл Джексон II, рожденный от суррогатной матери.

О своей возлюбленной молодой человек рассказывал в 2018 году. Тогда Принс говорил, что Молли мягкая по характеру, а он наоборот агрессивный.

Напомним, дочь Майкла Джексона Пэрис не стала выходить замуж за продюсера Джастина Лонга. Пара рассталась спустя полгода после помолвки.