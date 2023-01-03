«Хотел вернуть отца»: принц Гарри рассказал, как его предала королевская семья

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжают давать откровенные интервью о жизни в королевском дворце. Недавно мужчина заявил об отсутствии у его родных желания помириться с ним и его женой. Звезда намекнул, что получил нож в спину от самых близких людей.

Детали скандальной беседы, которая выйдет в эфир 8 января, на днях попали в Сеть. Герцог Сассекский рассказал ведущему CBS Андерсону Куперу о поведении его родных, когда на них с Меган посыпались грязные слухи. Мужчина был недоволен, что члены королевской семьи не препятствовали утечки информации из дворца и не вставали на защиту супругов.

Принц отметил, что на Букингемский дворец работают журналисты, которые пишут то, что выгодно заказчику. По мнению Гарри, большинство историй о королевской семье, опубликованных в британской прессе, написаны по указке или с согласия. Но после громкого скандала с Меган Маркл, родственники замолчали.

«Поэтому, когда нам говорят последние шесть лет, что мы не можем сделать заявление, чтобы защитить вас, но вы делаете это для остальной семьи, наступает момент, когда молчание становится предательством», — пожаловался принц.

По словам мужчины, семейный девиз «Никогда не жалуйся, никогда не объясняй» ничего не значит. Когда родственникам надо защитить кого-то близких, то они легко вступают в диалог с публикой. Но в ситуации с Гарри они оставили все, как есть. Он считает это предательством.

«Я хотел бы вернуть своего отца. Я хотел бы вернуть своего брата», — делится эмоциями Гарри.

Принц признался в интервью Тому Брэдби из ITV, что его отец Карл III и брат принц Уильям не хотят с ним мириться. Мужчина отметил, что мечтал иметь «семью, а не учреждение».

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