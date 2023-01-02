«Убирайся в свою Америку»: отношения семьи принца Гарри и Меган Маркл обречены

Они непримиримы, - заявил в интервью британскому телеканалу ITV принц Гарри. И добавил, что всеми силами желает вернуть расположение и отца, и брата, и что вообще «так быть не должно».

Опальная чета герцогов Сессекских в марте 2020 года сбежала из Великобритании, не выдержав психологического давления со стороны царствующих королевских особ и их окружения.

Британский королевский дом не скрывал своей антипатии к афроамериканской избраннице сына покойной Дианы.

Это, в свою очередь, привело к интернет-травле Меган Маркл со стороны «воинственных британских домохозяек».

Когда же ты, наконец, сдохнешь? Убирайся в свою Америку! – писали британцы.

Принцесса Сассекская «убралась», но вместе с принцем Гарри. И недавно вновь привлекла к себе внимание откровенным интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

В интервью она рассказала о вопиющих случаях проявления расизма со стороны королевской семьи.

Не только по отношению к себе, но по отношению к своему маленькому сыну Арчибальду.

После этого действующий король Великобритании Карл III исключил принца Гарри и его супругу из своего официального рождественского поздравления.