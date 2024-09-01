Хорошо провели время вместе: беременная певица Карди Би воссоединилась с бывшим мужем ради сына

31-летняя певица и актриса Карди Би, которая сейчас ждет третьего ребенка, воссоединилась со своим бывшим мужем, 32-летним рэпером Offset (Киари Кендрелл Сифус). Экс-супруги встретились, чтобы отметить день рождения их сына Уэйва Сета. Артистка поделилась кадрами с праздника в личном блоге.

После разрыва с мужем Карди Би не в первый раз дает понять, что им с Offset удалось сохранить дружеские отношения. Певица опубликовала в соцсети фото и видео с праздника по случаю трехлетия их сына. При этом актриса уделила внимание и экс-супругу, который также попал в кадр. Судя по всему, пара хорошо провела время вместе ради ребенка. Примечательно, что рэпер также поделился в личном блоге снимками беременной Карди Би на руках с их сыном.

Напомним, Карди Би и Offset поженились в 2017 году. У экс-супругов двое детей — 6-летняя дочь Калче Киари и сын Уэйв Сет, который родился в 2021 году. Известно, что у пары были непростые отношения. Сначала артистка и рэпер объявили о расставании в декабре 2018 года, но помирились в феврале следующего года. В 2020 году певица подала на развод, заявив, что она «устала от споров», однако позднее передумала. В декабре прошлого года в Сети появилась информация об измене Offset, из-за чего Карди Би снова заговорила о разводе.

Ранее мы писали о том, что Карди Би одновременно объявила о третьей беременности и разводе.