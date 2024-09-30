Ходили слухи о расставании: принцесса Греции Теодора с третьей попытки вышла замуж за американского адвоката

Слухи о расставании принцессы Греции Теодоры и адвоката Мэтью Кумара так и остались слухами. Пара спустя время узаконила свои отношения. Влюбленным удалось это сделать с третьей попытки, передает Woman.ru.

Теодора и Кумар объявили о помолвке еще четыре года назад, однако церемония бракосочетания каждый раз переносилась. Причинами тому были: смерть короля Константина II, который ушел из жизни в январе 2023 года, и пандемия.

Принцесса и адвокат сыграли свадьбу в Афинах. На невесте было белое платье с открытыми плечами от дизайнера Селии Критариоти. Жених появился перед гостями в классическом черном костюме, изумрудной жилетке и пестром галстуке.

Ранее сообщалось, что Александр Алиев, более известный как рэпер HammAli, тайно женился. Он отпраздновал свадьбу на юге России.