«Хочет заняться сексом»: Карди Би сообщила, что ее домогается призрак

Певица Карди Би рассказала о призраке, который хочет заняться с ней сексом, когда мужа нет дома. Об этом сообщает HipHopDX.

«Я начинаю слышать звук, похожий на звук мухи. Я не вижу этой чертовой мухи... Потом я начала слышать этот звук в коридоре», – поделилась знаменитая рэперша.

Однажды она даже попросила охранника побыть с ней в доме, и в тот же момент звуки сразу пропали. При этом дух донимает звезду только в то время, когда супруг оставляет ее одну.

Как говорит певица, она настолько начала переживать из-за этого полтергейста, что готова жить в каком-нибудь отеле.

«Я так дезориентирована в этом доме наедине с призраком, который явно хочет заняться со мной сексом, потому что он приходит только тогда, когда я здесь одна», – подчеркнула Карди Би.

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