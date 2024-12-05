«Хочет получить еще один шанс»: Брэд Питт захотел завести детей с Инес де Рамон

Американский актер Брэд Питт собирается жениться и завести детей со своей возлюбленной Инес де Рамон. Об этом пишет издание In Touch Weekly.

«Брэд Питт по уши влюблен в Инес и очень серьезно настроен оставить ее в своей жизни надолго. Пройдя через ад из-за развода с Анджелиной (Джоли), можно подумать, что он навсегда откажется от брака, но это совсем не так», — поделился информатор.

Другой инсайдер отметил, что Брэд Питт и его избранница намерены завести общих детей.

«Брэд хочет получить еще один шанс стать отцом. Он уже другой человек, не такой, как в первый раз», — уточнил источник.

Как признался информатор, Инес де Рамон соответствует всем требованиям звезды «Бойцовского клуба». Уточняется, что Брэд Питт собирается во время праздников отвезти девушку на несколько дней в Миссури, чтобы она «могла сблизиться с его семьей». По словам инсайдера, родственники актера уже знакомы с Инес де Рамон и считают ее милой.

Напомним, у Брэда Питта и его бывшей супруги Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. В настоящий момент наследники не общаются с артистом.

Ранее стало известно, что Брэд Питт хотел бы наладить отношения с детьми после конфликта с Анджелиной Джоли.