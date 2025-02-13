Хлои Кардашьян впервые за много лет встретилась с экс-мужем Ламаром Одомом

Хлои Кардашьян впервые за много лет увиделась с бывшим мужем Ламаром Одомом. Подробности приводит TooFab.

Их свидание стало центральной темой нового эпизода реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Экс-супруги не контактировали с 2016 года, однако Хлои до сих пор хранила некоторые вещи спортсмена.

«Я люблю тебя за то, что ты стараешься изо всех сил. Любовь… Я не думаю, что это когда-нибудь пройдет, я знаю, что не пройдет. Я очень духовный человек. Ты выйдешь замуж за кого-нибудь», — поблагодарил ее Одом.

Также он извинился за многократные случаи употребления наркотиков и срывы во время попыток реабилитации — именно зависимость от веществ в конце концов и сгубила брак двух звезд. Однако сейчас Одом, по его собственным словам, смог преодолеть себя.

«Думаю, со временем, если ты дашь мне возможность, ты увидишь, насколько я искренний и изменившийся человек. И я, вероятно, достаточно крут, чтобы быть твоим другом», — сказал он.

После этого они позвонили маме Хлои Крис Дженнер. Она была удивлена, увидев бывшего зятя, но в какой-то степени даже рада.

Ранее мы писали о том, что сестру Хлои Ким Кардашьян призвали вернуться к экс-парню Питу Дэвидсону.