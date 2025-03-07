Хлои Кардашьян объяснила, почему скрыла от дочери развод с мужем

Представительница звездной семьи и бизнесвумен Хлои Кардашьян рассказала, что скрыла от дочери развод. Об этом сообщает зарубежный портал PageSix.

Знаменитость призналась, что пока не нашла подходящего момента, чтобы раскрыть наследнице правду об отношениях с ее отцом. Женщина отметила, что хочет принести девочке как можно меньше страданий.

«Для начала я хочу научить ее тому, что нужно выходить замуж и заводить детей. Я сделаю это, когда Тру станет постарше. Дети не должны быть вовлечены во взрослые проблемы», — поделилась мнением Хлои.

Напомним, что Кардашьян родила двух детей от баскетболиста Тристана Томпсона. Дочь Тру появилась на свет в 2018 году. В начале 2022 года выяснилось, что пара распалась. Женщина объясняла, что это случилось из-за постоянных измен спортсмена. Потом появилась информация о том, что у них появится еще один общий ребенок – его вынашивала суррогатная мать.

Мальчик родился 6 августа, но бывшие возлюбленные так и не воссоединились.

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