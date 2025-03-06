Кейт Хадсон объяснила, почему не хочет выходить замуж

Американская актриса Кейт Хадсон заявила, что не хочет выходить замуж. По словам звезды, ей дороже свобода.

Хадсон уже состояла в браке — в 21 год она узаконила свои отношения с рок-музыкантом Крисом Робинсоном. После развода семь лет спустя она встречалась еще с рядом знаменитых мужчин, однако никто из них не задержался в ее сердце надолго.

Нынешний партнер актрисы — музыкант Дэнни Фудзикава. У них пары есть дети, влюбленные обручились три года назад — однако Хадсон не спешит со свадьбой. Для меня это сложный компромисс с собой. Мне нравится моя свобода. Мне нравится концепция свободы, — приводит ее слова Hello!

Кроме того, подчеркивает Хадсон, важна и финансовая составляющая смены статуса. У меня просто нет такого чувства, как «О боже, я так хочу выйти замуж… не могу дождаться торжества!». Все наоборот. Я считаю, что свадьба — это слишком дорого", — объяснила она.

Актриса даже шутит, что не стоит исключать вариант ее «побега» прямо из-под венца.

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