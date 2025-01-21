«Береги себя»: Джастина Бибера заподозрили в употреблении запрещенных веществ

Популярный канадский певец Джастин Бибер напугал поклонников фото с запрещенными веществами. Об этом пишет издание Daily Mail.

Музыкант опубликовал в своем микроблоге снимки, на которых он якобы употреблял запрещенные вещества во время отдыха со своей супругой Хейли Бибер на горнолыжном курорте в Аспене. Фанаты артиста не оценили кадры, а некоторые и вовсе выразили беспокойство состоянием звезды.

«Надеюсь, с тобой все в порядке, приятель», «Я волновалась, что это вернется. Береги себя, Джастин», «Это не круто», «У тебя есть ребенок сейчас, и это то, что ты решил опубликовать... Я буду молиться за тебя», — писали подписчики.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин заключили брак в 2018 году. Через год, 30 сентября 2019-го, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников. В конце августа 2024-го артист сообщил, что они с женой впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером.

Ранее Джастин Бибер сделал заявление о браке с Хейли на фоне слухов о разрыве.