Хейли Бибер и Кендалл Дженнер предстали в образах Пэрис Хилтон и Николь Ричи

Модели Кендалл Дженнер и Хейли Бибер перевоплотились в Пэрис Хилтон и Николь Ричи во времена съемок шоу «Простая жизнь». Они примерили джинсовые наряды и даже сыграли одну из сцен телевизионной программы. Результатами девушки поделились в соцсетях. Фото публикует портал People.

Звезды празднуют Хэллоуин и выбирают разнообразные наряды, многие делают косплей на коллег с запоминающимися образами. Моделей заинтересовал образ героинь нулевых – Пэрис Хилтон и Николь Ричи. Хейли примерила розовый бюстгальтер, комбинезон с одной расстегнутой бретелькой и жемчужное ожерелье с подвеской.

А Дженнер была в образе Пэрис Хилтон, в комплекте из двух предметов из темного денима: топ с завязкой спереди и плиссированная мини-юбка, а также чокер с розой.

Для завершения образов у Бибер были вилы, а у Дженнер – собачка.

«Счастливого Хэллоуина от Пэрис и Николь», — написала жена Джастина Бибера.

Николь Ричи и Пэрис Хилтон прокомментировали идею и назвали их образы «знаковыми».

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