Хейли Бибер и Кендалл Дженнер предстали в образах Пэрис Хилтон и Николь Ричи
© Jordan Strauss/Invision/East News
Модели Кендалл Дженнер и Хейли Бибер перевоплотились в Пэрис Хилтон и Николь Ричи во времена съемок шоу «Простая жизнь». Они примерили джинсовые наряды и даже сыграли одну из сцен телевизионной программы. Результатами девушки поделились в соцсетях. Фото публикует портал People.
Звезды празднуют Хэллоуин и выбирают разнообразные наряды, многие делают косплей на коллег с запоминающимися образами. Моделей заинтересовал образ героинь нулевых – Пэрис Хилтон и Николь Ричи. Хейли примерила розовый бюстгальтер, комбинезон с одной расстегнутой бретелькой и жемчужное ожерелье с подвеской.
А Дженнер была в образе Пэрис Хилтон, в комплекте из двух предметов из темного денима: топ с завязкой спереди и плиссированная мини-юбка, а также чокер с розой.
Для завершения образов у Бибер были вилы, а у Дженнер – собачка.
«Счастливого Хэллоуина от Пэрис и Николь», — написала жена Джастина Бибера.
Николь Ричи и Пэрис Хилтон прокомментировали идею и назвали их образы «знаковыми».
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