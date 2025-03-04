Харви Вайнштейн прокомментировал упоминание его детей на «Оскаре»

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий 23-летнее наказание за сексуальные домогательства и насилие, отреагировал на упоминание его детей на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает US Weekly.

Напомним — имена дочери и сына Вайнштейна прозвучали в речи Эдриана Броуди, победившего в номинации «Лучшая мужская роль». Получив статуэтку, он поблагодарил со сцены свою возлюбленную Джорджину Чапман, бывшую жену Вайнштейна и по совместительству их мать.

«Я разделяю эту награду со своей замечательной партнершей Джорджиной, которая не только укрепила мою самооценку, но и чувство собственного достоинства. И с ее прекрасными детьми, Дэшем и Индией, я знаю, что это были американские горки, но спасибо вам за то, что приняли меня в свою жизнь», — сказал он.

На следующий день после церемонии представители Вайнштейна связались с прессой и озвучили его комментарий.

«Харви рад за Джорджину и благодарен за то, что его детей любят и заботятся о них так, как они того заслуживают», — заявила сотрудница пресс-службы продюсера Джуда Энгельмайер.

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