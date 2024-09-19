Харви Вайнштейн предстал перед судом спустя десять дней после операции на сердце

Американский продюсер Харви Вайнштейн, который отбывает срок за сексуальные преступления, предстал перед судом спустя десять дней после операции на сердце. Об этом пишет The New York Times.

Против продюсера были выдвинуты новые обвинения в сексуальном насилии над женщиной в гостинице на Манхэттене в 2006 году. Вайнштейн отказался признавать себя виновным. Уточняется, что на заседании мужчина появился в инвалидной коляске.

Напомним, в 2020 году Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы по двум статьям: за изнасилование в 2013 году и принуждение к оральному сексу в 2006 году. Позднее, в феврале 2023-го, он получил еще 16 лет тюрьмы по обвинению в изнасиловании актрисы Джейн Доу. Поэтому, несмотря на пересмотр дела, продюсер по-прежнему остается в тюрьме. Весной приговор был отменен.

12 сентября против Вайнштейна выдвинули новые обвинения, однако продюсер не смог появиться в суде, так как находился в больнице Белвью, куда его доставили для экстренной операции на сердце.

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